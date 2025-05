XYRO

XYRO is an AI-powered gamified trading platform that leverages gamification and social features to redefine crypto, making it accessible and engaging.

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.33%

Cirkulationsforsyning166,259,850.9621053

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.1662%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.08432801964961445,2025-01-24

Laveste pris0.003537882156302173,2025-05-28

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

