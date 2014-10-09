Verge (XVG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Verge (XVG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Verge (XVG) Information The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016. Officiel hjemmeside: http://vergecurrency.com/ Hvidbog: https://vergecurrency.com/static/blackpaper/verge-blackpaper-v5.0.pdf Block Explorer: https://verge-blockchain.info/ Køb XVG nu!

Verge (XVG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Verge (XVG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 108.28M $ 108.28M $ 108.28M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 16.52B $ 16.52B $ 16.52B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.113 $ 0.113 $ 0.113 Alle tiders Lav: $ 0.00000216713010559 $ 0.00000216713010559 $ 0.00000216713010559 Nuværende pris: $ 0.006554 $ 0.006554 $ 0.006554 Få mere at vide om Verge (XVG) pris

Verge (XVG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Verge (XVG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XVG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XVG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XVG's tokenomics, kan du udforske XVG tokens live-pris!

