Xterio (XTER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Xterio (XTER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Xterio (XTER) Information Xterio is a Web3 gaming ecosystem and platform that empowers gamers and developers with immersive Web3 experiences, leveraging player-owned economies and the XTER token, while attracting a diverse international audience, with the United States, Germany, Hong Kong, Singapore, and Japan contributing 40% of its traffic. Officiel hjemmeside: https://xter.io Hvidbog: https://docs.xter.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x103071Da56e7cD95b415320760D6a0dDC4DA1ca5

Xterio (XTER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Xterio (XTER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.75M $ 12.75M $ 12.75M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 141.36M $ 141.36M $ 141.36M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 90.20M $ 90.20M $ 90.20M Alle tiders Høj: $ 0.7851 $ 0.7851 $ 0.7851 Alle tiders Lav: $ 0.08263968877433543 $ 0.08263968877433543 $ 0.08263968877433543 Nuværende pris: $ 0.0902 $ 0.0902 $ 0.0902 Få mere at vide om Xterio (XTER) pris

Xterio (XTER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Xterio (XTER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XTER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XTER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XTER's tokenomics, kan du udforske XTER tokens live-pris!

Sådan køber du XTER Er du interesseret i at tilføje Xterio (XTER) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe XTER, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber XTER på MEXC nu!

Xterio (XTER) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XTER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XTER prishistorikken nu!

XTER Prisprediktion Vil du vide, hvor XTER måske er på vej hen? Vores XTER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XTER Tokens prisprediktion nu!

