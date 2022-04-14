XSwap (XSWAP) Tokenomics Få vigtig indsigt i XSwap (XSWAP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XSwap (XSWAP) Information XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains. Officiel hjemmeside: https://xswap.link Hvidbog: https://docs.xswap.link/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x8fe815417913a93ea99049fc0718ee1647a2a07c Køb XSWAP nu!

XSwap (XSWAP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XSwap (XSWAP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.16M $ 10.16M $ 10.16M Samlet udbud $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Cirkulerende forsyning $ 250.87M $ 250.87M $ 250.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.18M $ 14.18M $ 14.18M Alle tiders Høj: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 Alle tiders Lav: $ 0.03175024909521895 $ 0.03175024909521895 $ 0.03175024909521895 Nuværende pris: $ 0.0405 $ 0.0405 $ 0.0405 Få mere at vide om XSwap (XSWAP) pris

XSwap (XSWAP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XSwap (XSWAP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XSWAP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XSWAP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XSWAP's tokenomics, kan du udforske XSWAP tokens live-pris!

XSwap (XSWAP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XSWAP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XSWAP prishistorikken nu!

XSWAP Prisprediktion Vil du vide, hvor XSWAP måske er på vej hen? Vores XSWAP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XSWAP Tokens prisprediktion nu!

