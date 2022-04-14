XO Protocol (XOXO) Tokenomics Få vigtig indsigt i XO Protocol (XOXO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XO Protocol (XOXO) Information XO is a next-generation social discovery platform powered by AI and blockchain. Designed for Gen Z, XO combines Proof of Personhood (PoP), decentralized identity (DID), and AI Agent companionship to create a secure and emotionally engaging social experience. Officiel hjemmeside: https://xoapp.co Hvidbog: https://docs.xoapp.co/xo-whitepaper Block Explorer: https://basescan.org/token/0xc799ada44171b741abf41ee54fb1b47fda5960be Køb XOXO nu!

XO Protocol (XOXO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XO Protocol (XOXO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.05239 $ 0.05239 $ 0.05239 Alle tiders Lav: $ 0.001136220153449431 $ 0.001136220153449431 $ 0.001136220153449431 Nuværende pris: $ 0.001283 $ 0.001283 $ 0.001283 Få mere at vide om XO Protocol (XOXO) pris

XO Protocol (XOXO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XO Protocol (XOXO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XOXO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XOXO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XOXO's tokenomics, kan du udforske XOXO tokens live-pris!

Sådan køber du XOXO Er du interesseret i at tilføje XO Protocol (XOXO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe XOXO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber XOXO på MEXC nu!

XO Protocol (XOXO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XOXO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XOXO prishistorikken nu!

XOXO Prisprediktion Vil du vide, hvor XOXO måske er på vej hen? Vores XOXO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XOXO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!