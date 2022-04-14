Neurai (XNA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Neurai (XNA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Neurai (XNA) Information Neurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets. Officiel hjemmeside: https://neurai.org Block Explorer: https://neuraiexplorer.com Køb XNA nu!

Neurai (XNA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Neurai (XNA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Samlet udbud $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Cirkulerende forsyning $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M Alle tiders Høj: $ 0.00754 $ 0.00754 $ 0.00754 Alle tiders Lav: $ 0.000070314496375403 $ 0.000070314496375403 $ 0.000070314496375403 Nuværende pris: $ 0.000172 $ 0.000172 $ 0.000172 Få mere at vide om Neurai (XNA) pris

Neurai (XNA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Neurai (XNA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XNA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XNA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XNA's tokenomics, kan du udforske XNA tokens live-pris!

Neurai (XNA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XNA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XNA prishistorikken nu!

XNA Prisprediktion Vil du vide, hvor XNA måske er på vej hen? Vores XNA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XNA Tokens prisprediktion nu!

