ELIS (XLS) Information ELIS Technologies Ltd is an Ireland-based robotics and AI enterprise that develops drones and systems which integrate proprietary 3D GPS eMapping technology. The ELIS token ($XLS) serves as the fuel for the entire ELIS Hardware-as-a-Service ecosystem, and is redeemable for all services offered by ELIS Technologies Ltd. Officiel hjemmeside: https://www.elis.tech/ Hvidbog: https://elis.tech/whitepaper Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x4cffca9df0db66274a624b6017690da1c6ad74e4 Køb XLS nu!

ELIS (XLS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ELIS (XLS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 424.00K $ 424.00K $ 424.00K Alle tiders Høj: $ 2.9639 $ 2.9639 $ 2.9639 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.00212 $ 0.00212 $ 0.00212 Få mere at vide om ELIS (XLS) pris

ELIS (XLS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ELIS (XLS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XLS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XLS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XLS's tokenomics, kan du udforske XLS tokens live-pris!

Sådan køber du XLS Er du interesseret i at tilføje ELIS (XLS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe XLS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber XLS på MEXC nu!

ELIS (XLS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XLS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XLS prishistorikken nu!

XLS Prisprediktion Vil du vide, hvor XLS måske er på vej hen? Vores XLS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XLS Tokens prisprediktion nu!

