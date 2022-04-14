Electra Protocol (XEP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Electra Protocol (XEP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Electra Protocol (XEP) Information XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future Officiel hjemmeside: https://electraprotocol.com Hvidbog: https://www.electraprotocol.com/whitepaper/ Block Explorer: https://solscan.io/token/2HmJ717Smn26MRn4PzmbGf29Z5d2nU6Jqre7HyELNsX3 Køb XEP nu!

Electra Protocol (XEP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Electra Protocol (XEP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.57M $ 3.57M $ 3.57M Samlet udbud $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Cirkulerende forsyning $ 18.25B $ 18.25B $ 18.25B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.87M $ 5.87M $ 5.87M Alle tiders Høj: $ 0.0048 $ 0.0048 $ 0.0048 Alle tiders Lav: $ 0.000164469871839282 $ 0.000164469871839282 $ 0.000164469871839282 Nuværende pris: $ 0.0001957 $ 0.0001957 $ 0.0001957 Få mere at vide om Electra Protocol (XEP) pris

Electra Protocol (XEP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Electra Protocol (XEP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XEP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XEP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XEP's tokenomics, kan du udforske XEP tokens live-pris!

Sådan køber du XEP Er du interesseret i at tilføje Electra Protocol (XEP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe XEP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber XEP på MEXC nu!

Electra Protocol (XEP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XEP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XEP prishistorikken nu!

XEP Prisprediktion Vil du vide, hvor XEP måske er på vej hen? Vores XEP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XEP Tokens prisprediktion nu!

