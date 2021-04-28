Chia Network (XCH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chia Network (XCH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chia Network (XCH) Information Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain. Officiel hjemmeside: https://www.chia.net/ Hvidbog: https://docs.chia.net/green-paper-abstract/ Block Explorer: https://www.spacescan.io/ Køb XCH nu!

Chia Network (XCH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chia Network (XCH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 144.71M $ 144.71M $ 144.71M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 14.41M $ 14.41M $ 14.41M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 2,751 $ 2,751 $ 2,751 Alle tiders Lav: $ 8.608855748047983 $ 8.608855748047983 $ 8.608855748047983 Nuværende pris: $ 10.041 $ 10.041 $ 10.041 Få mere at vide om Chia Network (XCH) pris

Chia Network (XCH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chia Network (XCH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XCH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XCH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XCH's tokenomics, kan du udforske XCH tokens live-pris!

