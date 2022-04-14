XCAD Network (XCAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i XCAD Network (XCAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XCAD Network (XCAD) Information XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators. Officiel hjemmeside: https://xcadnetwork.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/AHcxvCP5se2DiqfcXwBz8i7WygwWJdd8f9S9t6nd4YsQ Køb XCAD nu!

XCAD Network (XCAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XCAD Network (XCAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 47.73M $ 47.73M $ 47.73M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 9.10628 $ 9.10628 $ 9.10628 Alle tiders Lav: $ 0.027238932577182195 $ 0.027238932577182195 $ 0.027238932577182195 Nuværende pris: $ 0.03156 $ 0.03156 $ 0.03156 Få mere at vide om XCAD Network (XCAD) pris

XCAD Network (XCAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XCAD Network (XCAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XCAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XCAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XCAD's tokenomics, kan du udforske XCAD tokens live-pris!

Sådan køber du XCAD Er du interesseret i at tilføje XCAD Network (XCAD) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe XCAD, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber XCAD på MEXC nu!

XCAD Network (XCAD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XCAD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XCAD prishistorikken nu!

XCAD Prisprediktion Vil du vide, hvor XCAD måske er på vej hen? Vores XCAD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XCAD Tokens prisprediktion nu!

