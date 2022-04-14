Avalaunch (XAVA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Avalaunch (XAVA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Avalaunch (XAVA) Information Avalaunch is a launchpad powered by the Avalanche platform, allowing new and innovative projects to seamlessly prepare for launch with an emphasis on fair and broad distribution. With its values deeply rooted in the early Avalanche community, we are able to offer projects confident, informed users who are aligned with the long-term goals of the rapidly expanding application ecosystem. Officiel hjemmeside: https://avalaunch.app Block Explorer: https://cchain.explorer.avax.network/address/0xd1c3f94DE7e5B45fa4eDBBA472491a9f4B166FC4/ Køb XAVA nu!

Avalaunch (XAVA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Avalaunch (XAVA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.24M $ 27.24M $ 27.24M Alle tiders Høj: $ 20.7 $ 20.7 $ 20.7 Alle tiders Lav: $ 0.1386760254658109 $ 0.1386760254658109 $ 0.1386760254658109 Nuværende pris: $ 0.2724 $ 0.2724 $ 0.2724 Få mere at vide om Avalaunch (XAVA) pris

Avalaunch (XAVA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Avalaunch (XAVA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XAVA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XAVA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XAVA's tokenomics, kan du udforske XAVA tokens live-pris!

