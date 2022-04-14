Waltonchain Autonomy (WTA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Waltonchain Autonomy (WTA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WTA Smart Chain is based on the Waltonchain mainnet and represents a smart PoW ecology that is fully consistent with Waltonchain's algorithm and shares Waltonchain's hash power. Waltonchain mainnet uses data attributes to extract hash fingerprints or index storage. In subsequent data searches, the required data can be quickly found using our cross-chain indexing mechanism, while data authenticity can be quickly verified through cross-chain data. Officiel hjemmeside: https://www.waltonchain.org/#/en Hvidbog: https://www.waltonchain.org/#/en/wta/greenPaper Block Explorer: https://wta.waltonchain.pro/#/home

Waltonchain Autonomy (WTA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Waltonchain Autonomy (WTA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.019 $ 0.019 $ 0.019 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0001191 $ 0.0001191 $ 0.0001191 Få mere at vide om Waltonchain Autonomy (WTA) pris

Waltonchain Autonomy (WTA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Waltonchain Autonomy (WTA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WTA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WTA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WTA's tokenomics, kan du udforske WTA tokens live-pris!

Sådan køber du WTA Er du interesseret i at tilføje Waltonchain Autonomy (WTA) til din portefølje?

Waltonchain Autonomy (WTA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WTA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WTA prishistorikken nu!

WTA Prisprediktion Vil du vide, hvor WTA måske er på vej hen? Vores WTA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WTA Tokens prisprediktion nu!

