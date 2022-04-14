Wisdomise AI (WSDM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wisdomise AI (WSDM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wisdomise AI (WSDM) Information Wisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets. Officiel hjemmeside: https://wisdomise.com/ Hvidbog: https://docsend.com/view/k79imdvkjbgum7f3 Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x5F2F8818002dc64753daeDF4A6CB2CcB757CD220

Wisdomise AI (WSDM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wisdomise AI (WSDM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 685.66K $ 685.66K $ 685.66K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 518.26M $ 518.26M $ 518.26M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.159 $ 0.159 $ 0.159 Alle tiders Lav: $ 0.00127878423524931 $ 0.00127878423524931 $ 0.00127878423524931 Nuværende pris: $ 0.001323 $ 0.001323 $ 0.001323 Få mere at vide om Wisdomise AI (WSDM) pris

Wisdomise AI (WSDM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wisdomise AI (WSDM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WSDM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WSDM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WSDM's tokenomics, kan du udforske WSDM tokens live-pris!

Sådan køber du WSDM Er du interesseret i at tilføje Wisdomise AI (WSDM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe WSDM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

Wisdomise AI (WSDM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WSDM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WSDM prishistorikken nu!

WSDM Prisprediktion Vil du vide, hvor WSDM måske er på vej hen? Vores WSDM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WSDM Tokens prisprediktion nu!

