The Winkyverse (WNK) Tokenomics

Få vigtig indsigt i The Winkyverse (WNK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

The Winkyverse (WNK) Information

The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction.

Officiel hjemmeside:
https://www.winkyverse.io/
Hvidbog:
https://winkyverse.gitbook.io/winkyverse/introduction/welcome
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xbF82115918A88E2120C0f73d99CCd8f95c301B59

The Winkyverse (WNK) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Winkyverse (WNK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 541.96K
Samlet udbud
$ 6.50B
Cirkulerende forsyning
$ 5.50B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 640.90K
Alle tiders Høj:
$ 0.0249
Alle tiders Lav:
$ 0.000097017616419719
Nuværende pris:
$ 0.0000986
$ 0.0000986

The Winkyverse (WNK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for The Winkyverse (WNK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal WNK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange WNK tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår WNK's tokenomics, kan du udforske WNK tokens live-pris!

Sådan køber du WNK

Er du interesseret i at tilføje The Winkyverse (WNK) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe WNK, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

The Winkyverse (WNK) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for WNK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

WNK Prisprediktion

Vil du vide, hvor WNK måske er på vej hen? Vores WNK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.