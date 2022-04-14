The Winkyverse (WNK) Tokenomics Få vigtig indsigt i The Winkyverse (WNK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Winkyverse (WNK) Information The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction. Officiel hjemmeside: https://www.winkyverse.io/ Hvidbog: https://winkyverse.gitbook.io/winkyverse/introduction/welcome Block Explorer: https://basescan.org/token/0xbF82115918A88E2120C0f73d99CCd8f95c301B59 Køb WNK nu!

The Winkyverse (WNK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Winkyverse (WNK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 541.96K $ 541.96K $ 541.96K Samlet udbud $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B Cirkulerende forsyning $ 5.50B $ 5.50B $ 5.50B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 640.90K $ 640.90K $ 640.90K Alle tiders Høj: $ 0.0249 $ 0.0249 $ 0.0249 Alle tiders Lav: $ 0.000097017616419719 $ 0.000097017616419719 $ 0.000097017616419719 Nuværende pris: $ 0.0000986 $ 0.0000986 $ 0.0000986 Få mere at vide om The Winkyverse (WNK) pris

The Winkyverse (WNK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The Winkyverse (WNK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WNK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WNK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WNK's tokenomics, kan du udforske WNK tokens live-pris!

Sådan køber du WNK Er du interesseret i at tilføje The Winkyverse (WNK) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe WNK, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber WNK på MEXC nu!

The Winkyverse (WNK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WNK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WNK prishistorikken nu!

WNK Prisprediktion Vil du vide, hvor WNK måske er på vej hen? Vores WNK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WNK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!