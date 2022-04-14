WorldMobileToken (WMTX) Tokenomics Få vigtig indsigt i WorldMobileToken (WMTX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WorldMobileToken (WMTX) Information World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone. Officiel hjemmeside: https://worldmobile.io Hvidbog: https://worldmobiletoken.com/WhitePaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xDBB5Cf12408a3Ac17d668037Ce289f9eA75439D7 Køb WMTX nu!

WorldMobileToken (WMTX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WorldMobileToken (WMTX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 130.51M $ 130.51M $ 130.51M Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 702.77M $ 702.77M $ 702.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 371.40M $ 371.40M $ 371.40M Alle tiders Høj: $ 0.6453 $ 0.6453 $ 0.6453 Alle tiders Lav: $ 0.0984476599844396 $ 0.0984476599844396 $ 0.0984476599844396 Nuværende pris: $ 0.1857 $ 0.1857 $ 0.1857 Få mere at vide om WorldMobileToken (WMTX) pris

WorldMobileToken (WMTX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WorldMobileToken (WMTX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WMTX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WMTX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WMTX's tokenomics, kan du udforske WMTX tokens live-pris!

WorldMobileToken (WMTX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WMTX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WMTX prishistorikken nu!

WMTX Prisprediktion Vil du vide, hvor WMTX måske er på vej hen? Vores WMTX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WMTX Tokens prisprediktion nu!

