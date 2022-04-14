WHY (WHY) Tokenomics Få vigtig indsigt i WHY (WHY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WHY (WHY) Information Why? an Elephant, Bipolar. RAMPAGE after FOMO (In the dream). Dancing and Happi all the daytime.(In real life) Officiel hjemmeside: https://www.madphant.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9ec02756a559700d8d9e79ece56809f7bcc5dc27 Køb WHY nu!

WHY (WHY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WHY (WHY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.89M $ 12.89M $ 12.89M Samlet udbud $ 420.00T $ 420.00T $ 420.00T Cirkulerende forsyning $ 420.00T $ 420.00T $ 420.00T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.89M $ 12.89M $ 12.89M Alle tiders Høj: $ 0.000000496 $ 0.000000496 $ 0.000000496 Alle tiders Lav: $ 0.000000011542598487 $ 0.000000011542598487 $ 0.000000011542598487 Nuværende pris: $ 0.00000003068 $ 0.00000003068 $ 0.00000003068 Få mere at vide om WHY (WHY) pris

WHY (WHY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WHY (WHY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WHY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WHY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WHY's tokenomics, kan du udforske WHY tokens live-pris!

