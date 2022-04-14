Welshcorgicoin (WELSH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Welshcorgicoin (WELSH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Welshcorgicoin (WELSH) Information Welshcorgicoin is the first memecoin built on Bitcoin using Stacks (STX) blockchain. $WELSH will grow to become Stacks’ mascot and ambassador, helping onboard new users to Stacks, building new and exciting solutions for the ecosystem, the cutest dog can do it all. Officiel hjemmeside: https://www.welshtoken.org Block Explorer: https://explorer.alexlab.co/txid/SP3NE50GEXFG9SZGTT51P40X2CKYSZ5CC4ZTZ7A2G.welshcorgicoin-token?chain=mainnet Køb WELSH nu!

Welshcorgicoin (WELSH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Welshcorgicoin (WELSH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.45M $ 2.45M $ 2.45M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.45M $ 2.45M $ 2.45M Alle tiders Høj: $ 0.015878 $ 0.015878 $ 0.015878 Alle tiders Lav: $ 0.000215198719240701 $ 0.000215198719240701 $ 0.000215198719240701 Nuværende pris: $ 0.000245 $ 0.000245 $ 0.000245 Få mere at vide om Welshcorgicoin (WELSH) pris

Welshcorgicoin (WELSH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Welshcorgicoin (WELSH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WELSH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WELSH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WELSH's tokenomics, kan du udforske WELSH tokens live-pris!

Sådan køber du WELSH Er du interesseret i at tilføje Welshcorgicoin (WELSH) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe WELSH, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber WELSH på MEXC nu!

Welshcorgicoin (WELSH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WELSH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WELSH prishistorikken nu!

WELSH Prisprediktion Vil du vide, hvor WELSH måske er på vej hen? Vores WELSH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WELSH Tokens prisprediktion nu!

