World3 (WAI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i World3 (WAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:54:27 (UTC+8)
World3 (WAI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for World3 (WAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 58.32M
$ 58.32M$ 58.32M
Alle tiders Høj:
$ 0.0755
$ 0.0755$ 0.0755
Alle tiders Lav:
Nuværende pris:
$ 0.05832
$ 0.05832$ 0.05832

World3 (WAI) Information

WORLD3 is a decentralized platform that empowers users to create and deploy AI agents capable of performing task automation and strategic operations across both Web2 and Web3 ecosystems. Powered by cutting-edge Agent VM technology and the WORLD3 AI Protocol, our platform enables users to build expert-level agents equipped with hierarchical planning, continuous execution, multi-chain connectivity, and cross-platform automation.

Officiel hjemmeside:
https://world3.ai/
Hvidbog:
https://docs.world3.ai/world3
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x1E3dbC0aad9671FDD31E58b2fcc6cF1Ca9947994

World3 (WAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for World3 (WAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal WAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange WAI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår WAI's tokenomics, kan du udforske WAI tokens live-pris!

Sådan køber du WAI

Er du interesseret i at tilføje World3 (WAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe WAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

World3 (WAI) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for WAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

WAI Prisprediktion

Vil du vide, hvor WAI måske er på vej hen? Vores WAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

