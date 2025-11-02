World3 (WAI) Prisprediktion (USD)

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på World3 % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $0.0593 $0.0593 $0.0593 +0.32% USD Faktisk Forudsigelse World3 Prisprediktion for 2025-2050 (USD) World3 (WAI) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan World3 potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.0593 i 2025. World3 (WAI) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan World3 potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.062265 i 2026. World3 (WAI) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på WAI for 2027 være $ 0.065378 med en 10.25% vækstrate. World3 (WAI) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på WAI i 2028 være $ 0.068647 med en 15.76% vækstrate. World3 (WAI) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for WAI i 2029 være $ 0.072079 sammen med 21.55% vækstraten. World3 (WAI) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for WAI i 2030 være $ 0.075683 sammen med 27.63% vækstraten. World3 (WAI) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på World3 potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.123280. World3 (WAI) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på World3 potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.200810. År Pris Vækst 2025 $ 0.0593 0.00%

2026 $ 0.062265 5.00%

2027 $ 0.065378 10.25%

2028 $ 0.068647 15.76%

2029 $ 0.072079 21.55%

2030 $ 0.075683 27.63%

2031 $ 0.079467 34.01%

2032 $ 0.083441 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.087613 47.75%

2034 $ 0.091993 55.13%

2035 $ 0.096593 62.89%

2036 $ 0.101423 71.03%

2037 $ 0.106494 79.59%

2038 $ 0.111818 88.56%

2039 $ 0.117409 97.99%

2040 $ 0.123280 107.89% Vis mere Kortsigtet World3prisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.0593 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.059308 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.059356 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.059543 0.41% World3 (WAI) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på WAI for November 2, 2025(I dag) , er $0.0593 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. World3 (WAI) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for WAI, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.059308 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. World3 (WAI) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for WAI, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.059356 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. World3 (WAI) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på WAI være $0.059543 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel World3 prisstatistik Nuværende pris $ 0.0593$ 0.0593 $ 0.0593 Prisændring (24 T) +0.32% Markedsværdi ---- -- Cirkulationsforsyning ---- -- Volumen (24 timer) $ 55.04K$ 55.04K $ 55.04K Volumen (24 timer) -- Den seneste WAI pris er $ 0.0593. Den har en 24-timers ændring på +0.32%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 55.04K. Desuden har WAI et cirkulerende forsyning på -- og en samlet markedsværdi på --. Se live WAI pris

World3 Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på World3-siden med livepriser er den aktuelle pris på World3 0.0593USD. Det cirkulerende udbud af World3(WAI) er 0.00 WAI , hvilket giver det en markedsværdi på $-- . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.00% $ 0.000219 $ 0.05997 $ 0.05882

7 dage -0.11% $ -0.007550 $ 0.06824 $ 0.05838

30 dage 0.14% $ 0.007379 $ 0.0755 $ 0.05 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har World3 vist en prisbevægelse på $0.000219 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.00% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev World3 handlet til en højeste værdi på $0.06824 og en laveste værdi på $0.05838 . Den havde oplevet en prisændring på -0.11% . Denne seneste tendens viser WAIs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har World3 oplevet en ændring på 0.14% , hvilket svarer til cirka $0.007379 i værdi. Det tyder på, at WAI kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette World3 prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele WAI prishistorikken

Hvordan fungerer World3 (WAI )-prisforudsigelsesmodulet? World3-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på WAI baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for World3 over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på WAI, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på World3. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for WAI. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af WAI for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for World3.

Hvorfor er WAI prisforudsigelse vigtig?

WAI Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

