Vyvo Coin (VSC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vyvo Coin (VSC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Vyvo Coin (VSC) Information Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace Officiel hjemmeside: https://www.vyvo.com/ Hvidbog: https://www.vyvo.com/files/VyvoSmartChainWhitepaper.pdf Block Explorer: https://vscscan.org Køb VSC nu!

Vyvo Coin (VSC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vyvo Coin (VSC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.08M $ 4.08M $ 4.08M Samlet udbud $ 20.01B $ 20.01B $ 20.01B Cirkulerende forsyning $ 941.35M $ 941.35M $ 941.35M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 86.72M $ 86.72M $ 86.72M Alle tiders Høj: $ 0.0868 $ 0.0868 $ 0.0868 Alle tiders Lav: $ 0.002328293566114493 $ 0.002328293566114493 $ 0.002328293566114493 Nuværende pris: $ 0.004333 $ 0.004333 $ 0.004333 Få mere at vide om Vyvo Coin (VSC) pris

Vyvo Coin (VSC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vyvo Coin (VSC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VSC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VSC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VSC's tokenomics, kan du udforske VSC tokens live-pris!

Vyvo Coin (VSC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VSC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VSC prishistorikken nu!

VSC Prisprediktion Vil du vide, hvor VSC måske er på vej hen? Vores VSC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VSC Tokens prisprediktion nu!

