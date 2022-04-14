Virtual X (VRL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Virtual X (VRL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Virtual X (VRL) Information Virtual X is a decentralized, blockchain-powered mobile phone network. This ground-breaking initiative leverages the power of eSIM technology, allowing users to activate their mobile services instantly without the need for a physical SIM card. Officiel hjemmeside: https://www.virtualx.uk Hvidbog: https://virtualx.uk/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xa975be9202ce26dde8bce29034be42bcd4861e36

Virtual X (VRL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Virtual X (VRL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.004385 $ 0.004385 $ 0.004385 Alle tiders Lav: $ 0.00005244363770449 $ 0.00005244363770449 $ 0.00005244363770449 Nuværende pris: $ 0.000029 $ 0.000029 $ 0.000029 Få mere at vide om Virtual X (VRL) pris

Virtual X (VRL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Virtual X (VRL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VRL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VRL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VRL's tokenomics, kan du udforske VRL tokens live-pris!

Sådan køber du VRL Er du interesseret i at tilføje Virtual X (VRL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe VRL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

Virtual X (VRL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VRL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VRL prishistorikken nu!

VRL Prisprediktion Vil du vide, hvor VRL måske er på vej hen? Vores VRL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VRL Tokens prisprediktion nu!

