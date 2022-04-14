Vameon (VON) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vameon (VON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Vameon (VON) Information Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay. Officiel hjemmeside: https://vameon.com/ Hvidbog: https://vameon.com/docs/Vameon-Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xa4c3497b57c8b6d510f3707a1e9694fd791f45fb Køb VON nu!

Vameon (VON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vameon (VON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.99M $ 4.99M $ 4.99M Samlet udbud $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Cirkulerende forsyning $ 249.41B $ 249.41B $ 249.41B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.01M $ 20.01M $ 20.01M Alle tiders Høj: $ 0.000953922 $ 0.000953922 $ 0.000953922 Alle tiders Lav: $ 0.000004946453995299 $ 0.000004946453995299 $ 0.000004946453995299 Nuværende pris: $ 0.000020012 $ 0.000020012 $ 0.000020012 Få mere at vide om Vameon (VON) pris

Vameon (VON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vameon (VON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VON's tokenomics, kan du udforske VON tokens live-pris!

Sådan køber du VON Er du interesseret i at tilføje Vameon (VON) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe VON, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber VON på MEXC nu!

Vameon (VON) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VON hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VON prishistorikken nu!

VON Prisprediktion Vil du vide, hvor VON måske er på vej hen? Vores VON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VON Tokens prisprediktion nu!

