Voyager Token (VGX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Voyager Token (VGX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Voyager Token (VGX) Information VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more. Officiel hjemmeside: https://www.vgxfoundation.com/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/12_Q5iZGYYO8rQ72iRdr0AtyyOaQwg6gR/view?usp=sharing Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x3C4B6E6e1eA3D4863700D7F76b36B7f3D3f13E3d Køb VGX nu!

Voyager Token (VGX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Voyager Token (VGX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 504.22M $ 504.22M $ 504.22M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.7886 $ 0.7886 $ 0.7886 Alle tiders Lav: $ 0.002390814044963485 $ 0.002390814044963485 $ 0.002390814044963485 Nuværende pris: $ 0.002544 $ 0.002544 $ 0.002544 Få mere at vide om Voyager Token (VGX) pris

Voyager Token (VGX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Voyager Token (VGX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VGX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VGX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VGX's tokenomics, kan du udforske VGX tokens live-pris!

Sådan køber du VGX Er du interesseret i at tilføje Voyager Token (VGX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe VGX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber VGX på MEXC nu!

Voyager Token (VGX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VGX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VGX prishistorikken nu!

VGX Prisprediktion Vil du vide, hvor VGX måske er på vej hen? Vores VGX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VGX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!