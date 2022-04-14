Vexanium (VEX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vexanium (VEX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Vexanium (VEX) Information Vexanium are building the next generation blockchain for mass adoption, that is born to support DApps (Decentralized Application), Defi (Decentralized Finance) usability and retail penetration. Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries. Officiel hjemmeside: https://www.vexanium.com/ Block Explorer: https://explorer.vexanium.com/ Køb VEX nu!

Vexanium (VEX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vexanium (VEX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Samlet udbud $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Cirkulerende forsyning $ 733.64M $ 733.64M $ 733.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M Alle tiders Høj: $ 0.011 $ 0.011 $ 0.011 Alle tiders Lav: $ 0.000121875736 $ 0.000121875736 $ 0.000121875736 Nuværende pris: $ 0.002621 $ 0.002621 $ 0.002621 Få mere at vide om Vexanium (VEX) pris

Vexanium (VEX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vexanium (VEX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VEX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VEX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VEX's tokenomics, kan du udforske VEX tokens live-pris!

Vexanium (VEX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VEX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VEX prishistorikken nu!

VEX Prisprediktion Vil du vide, hvor VEX måske er på vej hen? Vores VEX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VEX Tokens prisprediktion nu!

