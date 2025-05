VEX

Vexanium are building the next generation blockchain for mass adoption, that is born to support DApps (Decentralized Application), Defi (Decentralized Finance) usability and retail penetration. Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries.

RangNo.1805

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning733,642,279

Max Udbud1,008,772,305

Samlet Udbud1,008,772,305

Cirkulationshastighed0.7272%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.0471216,2018-08-01

Laveste pris0.000442965498417112,2024-01-29

Offentlig blockchainVEX

