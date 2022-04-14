Velodrome Finance (VELODROME) Tokenomics Få vigtig indsigt i Velodrome Finance (VELODROME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Velodrome Finance (VELODROME) Information Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential. Officiel hjemmeside: https://velodrome.finance/ Hvidbog: https://docs.velodrome.finance/ Block Explorer: https://optimistic.etherscan.io/token/0x9560e827af36c94d2ac33a39bce1fe78631088db Køb VELODROME nu!

Velodrome Finance (VELODROME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Velodrome Finance (VELODROME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 52.51M $ 52.51M $ 52.51M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 915.20M $ 915.20M $ 915.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.448 $ 0.448 $ 0.448 Alle tiders Lav: $ 0.005446333086879164 $ 0.005446333086879164 $ 0.005446333086879164 Nuværende pris: $ 0.05737 $ 0.05737 $ 0.05737 Få mere at vide om Velodrome Finance (VELODROME) pris

Velodrome Finance (VELODROME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Velodrome Finance (VELODROME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VELODROME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VELODROME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VELODROME's tokenomics, kan du udforske VELODROME tokens live-pris!

Er du interesseret i at tilføje Velodrome Finance (VELODROME) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe VELODROME, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

Velodrome Finance (VELODROME) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VELODROME hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VELODROME prishistorikken nu!

VELODROME Prisprediktion Vil du vide, hvor VELODROME måske er på vej hen? Vores VELODROME prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VELODROME Tokens prisprediktion nu!

