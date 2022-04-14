VELO (VELO) Tokenomics Få vigtig indsigt i VELO (VELO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VELO (VELO) Information VELO is a blockchain-based backbone for the unique federated credit exchange network of traditional finance and crypto-finance partners, serving as the universally interoperable crypto-fiat bridge that delivers a wide set of real economy financial applications. Officiel hjemmeside: https://velo.org/ Hvidbog: https://velo.org/doc/Velo_Whitepaper_EN.pdf Block Explorer: https://stellar.expert/explorer/public/search?term=GDM4RQUQQUVSKQA7S6EM7XBZP3FCGH4Q7CL6TABQ7B2BEJ5ERARM2M5M Køb VELO nu!

VELO (VELO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VELO (VELO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 287.40M $ 287.40M $ 287.40M Samlet udbud $ 24.00B $ 24.00B $ 24.00B Cirkulerende forsyning $ 17.56B $ 17.56B $ 17.56B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 392.71M $ 392.71M $ 392.71M Alle tiders Høj: $ 2.0796 $ 2.0796 $ 2.0796 Alle tiders Lav: $ 0.001029260893382974 $ 0.001029260893382974 $ 0.001029260893382974 Nuværende pris: $ 0.016363 $ 0.016363 $ 0.016363 Få mere at vide om VELO (VELO) pris

VELO (VELO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VELO (VELO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VELO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VELO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VELO's tokenomics, kan du udforske VELO tokens live-pris!

VELO (VELO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VELO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VELO prishistorikken nu!

VELO Prisprediktion Vil du vide, hvor VELO måske er på vej hen? Vores VELO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VELO Tokens prisprediktion nu!

