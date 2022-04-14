VinuChain (VC) Tokenomics Få vigtig indsigt i VinuChain (VC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VinuChain (VC) Information The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions. Officiel hjemmeside: https://vinuchain.org Hvidbog: https://vinu.gitbook.io/vinuchain/whitepaper/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x2Bf83D080d8Bc4715984e75E5b3D149805d11751 Køb VC nu!

VinuChain (VC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VinuChain (VC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 276.12M $ 276.12M $ 276.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.22146 $ 0.22146 $ 0.22146 Alle tiders Lav: $ 0.004599212482989525 $ 0.004599212482989525 $ 0.004599212482989525 Nuværende pris: $ 0.00571 $ 0.00571 $ 0.00571 Få mere at vide om VinuChain (VC) pris

VinuChain (VC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VinuChain (VC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VC's tokenomics, kan du udforske VC tokens live-pris!

Sådan køber du VC Er du interesseret i at tilføje VinuChain (VC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe VC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber VC på MEXC nu!

VinuChain (VC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VC prishistorikken nu!

VC Prisprediktion Vil du vide, hvor VC måske er på vej hen? Vores VC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VC Tokens prisprediktion nu!

