VARA (VARA) Tokenomics Få vigtig indsigt i VARA (VARA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

VARA (VARA) Information Vara network is a revolutionary Web 3.0 application platform. Supporting parallel data processing for deep scalability, Vara's unique architecture enables new design patterns and features within programs — driving the next generation of Web3 dApps. Officiel hjemmeside: https://vara.network/ Block Explorer: https://vara.subscan.io/ Køb VARA nu!

VARA (VARA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VARA (VARA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.15M $ 17.15M $ 17.15M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 3.95B $ 3.95B $ 3.95B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.009 $ 0.009 $ 0.009 Alle tiders Lav: $ 0.004061995505089355 $ 0.004061995505089355 $ 0.004061995505089355 Nuværende pris: $ 0.004345 $ 0.004345 $ 0.004345 Få mere at vide om VARA (VARA) pris

VARA (VARA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VARA (VARA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VARA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VARA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VARA's tokenomics, kan du udforske VARA tokens live-pris!

VARA (VARA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VARA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VARA prishistorikken nu!

