VAIOT (VAI) Information Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker. Officiel hjemmeside: https://www.vaiot.ai/ Hvidbog: https://vaiot.ai/assets/files/VAIOT_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xD13cfD3133239a3c73a9E535A5c4DadEE36b395c Køb VAI nu!

VAIOT (VAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VAIOT (VAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.27M $ 12.27M $ 12.27M Samlet udbud $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Cirkulerende forsyning $ 387.95M $ 387.95M $ 387.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.65M $ 12.65M $ 12.65M Alle tiders Høj: $ 0.476 $ 0.476 $ 0.476 Alle tiders Lav: $ 0.004549306036172591 $ 0.004549306036172591 $ 0.004549306036172591 Nuværende pris: $ 0.03163 $ 0.03163 $ 0.03163 Få mere at vide om VAIOT (VAI) pris

VAIOT (VAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VAIOT (VAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VAI's tokenomics, kan du udforske VAI tokens live-pris!

Sådan køber du VAI Er du interesseret i at tilføje VAIOT (VAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe VAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber VAI på MEXC nu!

VAIOT (VAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VAI prishistorikken nu!

VAI Prisprediktion Vil du vide, hvor VAI måske er på vej hen? Vores VAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VAI Tokens prisprediktion nu!

