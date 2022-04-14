TerraClassicUSD (USTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i TerraClassicUSD (USTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TerraClassicUSD (USTC) Information Terra stablecoins offer instant settlements, low fees and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Officiel hjemmeside: https://www.terra-classic.money Hvidbog: https://classic-docs.terra.money Block Explorer: https://finder.terra.money Køb USTC nu!

TerraClassicUSD (USTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TerraClassicUSD (USTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 74.33M $ 74.33M $ 74.33M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 5.59B $ 5.59B $ 5.59B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.113 $ 0.113 $ 0.113 Alle tiders Lav: $ 0.006217587153532048 $ 0.006217587153532048 $ 0.006217587153532048 Nuværende pris: $ 0.01329 $ 0.01329 $ 0.01329 Få mere at vide om TerraClassicUSD (USTC) pris

TerraClassicUSD (USTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TerraClassicUSD (USTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USTC's tokenomics, kan du udforske USTC tokens live-pris!

Sådan køber du USTC Er du interesseret i at tilføje TerraClassicUSD (USTC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe USTC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber USTC på MEXC nu!

TerraClassicUSD (USTC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for USTC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk USTC prishistorikken nu!

USTC Prisprediktion Vil du vide, hvor USTC måske er på vej hen? Vores USTC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se USTC Tokens prisprediktion nu!

