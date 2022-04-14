USELESS COIN (USELESS) Tokenomics Få vigtig indsigt i USELESS COIN (USELESS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

USELESS COIN (USELESS) Information $USELESS is a cryptocurrency called "Useless Coin," focusing on uselessness and pure meme culture. Officiel hjemmeside: https://theuselesscoin.com/ Hvidbog: https://theuselesscoin.com/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/Dz9mQ9NzkBcCsuGPFJ3r1bS4wgqKMHBPiVuniW8Mbonk Køb USELESS nu!

USELESS COIN (USELESS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for USELESS COIN (USELESS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 255.24M $ 255.24M $ 255.24M Samlet udbud $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Cirkulerende forsyning $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 255.24M $ 255.24M $ 255.24M Alle tiders Høj: $ 0.441 $ 0.441 $ 0.441 Alle tiders Lav: $ 0.06682009818882667 $ 0.06682009818882667 $ 0.06682009818882667 Nuværende pris: $ 0.255263 $ 0.255263 $ 0.255263 Få mere at vide om USELESS COIN (USELESS) pris

USELESS COIN (USELESS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for USELESS COIN (USELESS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USELESS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USELESS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USELESS's tokenomics, kan du udforske USELESS tokens live-pris!

USELESS COIN (USELESS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for USELESS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk USELESS prishistorikken nu!

USELESS Prisprediktion Vil du vide, hvor USELESS måske er på vej hen? Vores USELESS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se USELESS Tokens prisprediktion nu!

