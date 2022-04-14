Ethena USDe (USDE) Tokenomics

Ethena USDe (USDE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Ethena USDe (USDE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Ethena USDe (USDE) Information

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

Officiel hjemmeside:
https://www.ethena.fi/
Hvidbog:
https://ethena-labs.gitbook.io/ethena-labs/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3

Ethena USDe (USDE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ethena USDe (USDE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 10.97B
$ 10.97B$ 10.97B
Samlet udbud
--
----
Cirkulerende forsyning
$ 10.97B
$ 10.97B$ 10.97B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
----
Alle tiders Høj:
$ 1.0205
$ 1.0205$ 1.0205
Alle tiders Lav:
$ 0.9772661240254116
$ 0.9772661240254116$ 0.9772661240254116
Nuværende pris:
$ 1.0003
$ 1.0003$ 1.0003

Ethena USDe (USDE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Ethena USDe (USDE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal USDE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange USDE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår USDE's tokenomics, kan du udforske USDE tokens live-pris!

Sådan køber du USDE

Er du interesseret i at tilføje Ethena USDe (USDE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe USDE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Ethena USDe (USDE) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for USDE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

USDE Prisprediktion

Vil du vide, hvor USDE måske er på vej hen? Vores USDE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.