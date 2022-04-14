Ethena USDe (USDE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ethena USDe (USDE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ethena USDe (USDE) Information Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi. Officiel hjemmeside: https://www.ethena.fi/ Hvidbog: https://ethena-labs.gitbook.io/ethena-labs/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3 Køb USDE nu!

Ethena USDe (USDE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ethena USDe (USDE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.97B $ 10.97B $ 10.97B Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 10.97B $ 10.97B $ 10.97B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.0205 $ 1.0205 $ 1.0205 Alle tiders Lav: $ 0.9772661240254116 $ 0.9772661240254116 $ 0.9772661240254116 Nuværende pris: $ 1.0003 $ 1.0003 $ 1.0003 Få mere at vide om Ethena USDe (USDE) pris

Ethena USDe (USDE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ethena USDe (USDE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USDE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USDE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USDE's tokenomics, kan du udforske USDE tokens live-pris!

