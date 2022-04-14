Uquid (UQC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Uquid (UQC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Uquid (UQC) Information UQUID IS LEADING WEB 3.0 SHOPPING WITH BRIDGE BETWEEN 2TRILION BILLION MARKET OF BLOCKCHAIN WITH 4 TRILLION E-COMMERCE. Officiel hjemmeside: https://uquidcoin.com Hvidbog: https://uquidcoin.com/pdf/Uquid_whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8806926ab68eb5a7b909dcaf6fdbe5d93271d6e2 Køb UQC nu!

Uquid (UQC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Uquid (UQC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 45.49M $ 45.49M $ 45.49M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 69.8 $ 69.8 $ 69.8 Alle tiders Lav: $ 0.0370745608992 $ 0.0370745608992 $ 0.0370745608992 Nuværende pris: $ 4.549 $ 4.549 $ 4.549 Få mere at vide om Uquid (UQC) pris

Uquid (UQC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Uquid (UQC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UQC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UQC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UQC's tokenomics, kan du udforske UQC tokens live-pris!

Uquid (UQC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for UQC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk UQC prishistorikken nu!

UQC Prisprediktion Vil du vide, hvor UQC måske er på vej hen? Vores UQC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UQC Tokens prisprediktion nu!

