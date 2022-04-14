Units.Network (UNIT0) Tokenomics Få vigtig indsigt i Units.Network (UNIT0), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Units.Network (UNIT0) Information UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem. Officiel hjemmeside: https://units.network/ Hvidbog: https://units.network/files/level-2-blockchain-networks-and-extended-consensus.pdf Block Explorer: https://explorer.unit0.dev/ Køb UNIT0 nu!

Units.Network (UNIT0) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Units.Network (UNIT0), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 5.10M $ 5.10M $ 5.10M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.617 $ 1.617 $ 1.617 Alle tiders Lav: $ 0.09559489333212444 $ 0.09559489333212444 $ 0.09559489333212444 Nuværende pris: $ 0.2044 $ 0.2044 $ 0.2044 Få mere at vide om Units.Network (UNIT0) pris

Units.Network (UNIT0) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Units.Network (UNIT0) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UNIT0 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UNIT0 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UNIT0's tokenomics, kan du udforske UNIT0 tokens live-pris!

Sådan køber du UNIT0 Er du interesseret i at tilføje Units.Network (UNIT0) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe UNIT0, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber UNIT0 på MEXC nu!

Units.Network (UNIT0) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for UNIT0 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk UNIT0 prishistorikken nu!

UNIT0 Prisprediktion Vil du vide, hvor UNIT0 måske er på vej hen? Vores UNIT0 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UNIT0 Tokens prisprediktion nu!

