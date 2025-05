UNIT0

UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem.

NavnUNIT0

RangNo.1938

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)15.96%

Cirkulationsforsyning5,099,246

Max Udbud∞

Samlet Udbud100,835,553.53806183

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj3.788279893392064,2024-11-05

Laveste pris0.17095677563759365,2025-05-26

Offentlig blockchainWAVES

