Unifi Protocol DAO (UNFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Unifi Protocol DAO (UNFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Unifi Protocol DAO (UNFI) Information Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains. Officiel hjemmeside: https://www.unifiprotocol.com/ Hvidbog: https://medium.com/unifiprotocol/introducing-the-unifi-protocol-2ad67bc8435 Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x728C5baC3C3e370E372Fc4671f9ef6916b814d8B Køb UNFI nu!

Unifi Protocol DAO (UNFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Unifi Protocol DAO (UNFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 9.55M $ 9.55M $ 9.55M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Alle tiders Høj: $ 44.0355 $ 44.0355 $ 44.0355 Alle tiders Lav: $ 0.1283238235175434 $ 0.1283238235175434 $ 0.1283238235175434 Nuværende pris: $ 0.2544 $ 0.2544 $ 0.2544 Få mere at vide om Unifi Protocol DAO (UNFI) pris

Unifi Protocol DAO (UNFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Unifi Protocol DAO (UNFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UNFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UNFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UNFI's tokenomics, kan du udforske UNFI tokens live-pris!

Sådan køber du UNFI Er du interesseret i at tilføje Unifi Protocol DAO (UNFI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe UNFI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber UNFI på MEXC nu!

Unifi Protocol DAO (UNFI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for UNFI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk UNFI prishistorikken nu!

UNFI Prisprediktion Vil du vide, hvor UNFI måske er på vej hen? Vores UNFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UNFI Tokens prisprediktion nu!

