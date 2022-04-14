UBU (UBU) Tokenomics Få vigtig indsigt i UBU (UBU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

UBU (UBU) Information Africa's first Metaverse, Africarare is the future of AI powered mixed reality, with a bold vision to serve over a billion people and break barriers. With a focus on Africa and communities worldwide, Africarare aims to create an inclusive platform that empowers individuals, brands, and communities to unleash their potential. By combining AI and mixed reality technologies, Africarare provides an immersive and interactive experience that transcends geographical boundaries. The platform enables users to connect, collaborate, and explore new possibilities in a dynamic digital environment. Officiel hjemmeside: https://www.playubu.ai/ Hvidbog: https://litepaper.africarare.io/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x78445485A8d5b3BE765e3027bc336e3c272a23c9 Køb UBU nu!

UBU (UBU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for UBU (UBU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.99M $ 18.99M $ 18.99M Alle tiders Høj: $ 0.14084 $ 0.14084 $ 0.14084 Alle tiders Lav: $ 0.016205595026577896 $ 0.016205595026577896 $ 0.016205595026577896 Nuværende pris: $ 0.01899 $ 0.01899 $ 0.01899 Få mere at vide om UBU (UBU) pris

UBU (UBU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for UBU (UBU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UBU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UBU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UBU's tokenomics, kan du udforske UBU tokens live-pris!

