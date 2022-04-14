TENUP (TUP) Tokenomics Få vigtig indsigt i TENUP (TUP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TENUP (TUP) Information TenUp offers exciting utilities, including: LUDO LOVE: A Web3 game where users play with TenUp tokens (30K+ downloads). Check it out! https://ludolove.tenup.io, COPY TRADING PLATFORM: Follow and copy master traders' strategies. Start here. https://copytrade.tenup.io & TENUP ANALYZER: Analyze and predict cryptocurrencies to win USDT. Explore here. https://analyzer.tenup.io Officiel hjemmeside: https://tenup.io/ Hvidbog: https://tenup.io/LIGHTPAPER.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7714f320Adca62B149df2579361AfEC729c5FE6A Køb TUP nu!

TENUP (TUP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TENUP (TUP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 743.92K $ 743.92K $ 743.92K Samlet udbud $ 192.00M $ 192.00M $ 192.00M Cirkulerende forsyning $ 105.37M $ 105.37M $ 105.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Alle tiders Høj: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Alle tiders Lav: $ 0.00222312 $ 0.00222312 $ 0.00222312 Nuværende pris: $ 0.00706 $ 0.00706 $ 0.00706 Få mere at vide om TENUP (TUP) pris

TENUP (TUP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TENUP (TUP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TUP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TUP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TUP's tokenomics, kan du udforske TUP tokens live-pris!

Sådan køber du TUP Er du interesseret i at tilføje TENUP (TUP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TUP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TUP på MEXC nu!

TENUP (TUP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TUP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TUP prishistorikken nu!

TUP Prisprediktion Vil du vide, hvor TUP måske er på vej hen? Vores TUP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TUP Tokens prisprediktion nu!

