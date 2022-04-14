Tradetomato (TTM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tradetomato (TTM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tradetomato (TTM) Information Tradetomato is a next-gen trade and portfolio automation platform set to redefine how you manage your crypto finances. Powered by the Tradetomato token (TTM) and featuring a core built on AI and machine learning, Tradetomato enables anyone from beginners to seasoned traders to automate their crypto portfolio across wallets, exchanges, and financial crypto services. Officiel hjemmeside: https://www.tradetomato.com/ Hvidbog: https://documentation.tradetomato.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xE356cb3eFc9CB4320b945393A10Fd71c77dc24A0 Køb TTM nu!

Tradetomato (TTM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tradetomato (TTM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 234.74K $ 234.74K $ 234.74K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 80.64M $ 80.64M $ 80.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.91M $ 2.91M $ 2.91M Alle tiders Høj: $ 0.078 $ 0.078 $ 0.078 Alle tiders Lav: $ 0.002211006898964172 $ 0.002211006898964172 $ 0.002211006898964172 Nuværende pris: $ 0.002911 $ 0.002911 $ 0.002911 Få mere at vide om Tradetomato (TTM) pris

Tradetomato (TTM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tradetomato (TTM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TTM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TTM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TTM's tokenomics, kan du udforske TTM tokens live-pris!

Sådan køber du TTM Er du interesseret i at tilføje Tradetomato (TTM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TTM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TTM på MEXC nu!

Tradetomato (TTM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TTM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TTM prishistorikken nu!

TTM Prisprediktion Vil du vide, hvor TTM måske er på vej hen? Vores TTM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TTM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!