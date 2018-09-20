Token Pocket (TPT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Token Pocket (TPT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Token Pocket (TPT) Information TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens. Officiel hjemmeside: https://www.tp.xyz/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xeca41281c24451168a37211f0bc2b8645af45092 Køb TPT nu!

Token Pocket (TPT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Token Pocket (TPT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 57.14M $ 57.14M $ 57.14M Samlet udbud $ 5.90B $ 5.90B $ 5.90B Cirkulerende forsyning $ 3.47B $ 3.47B $ 3.47B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 97.25M $ 97.25M $ 97.25M Alle tiders Høj: $ 0.14943 $ 0.14943 $ 0.14943 Alle tiders Lav: $ 0.00079179 $ 0.00079179 $ 0.00079179 Nuværende pris: $ 0.016483 $ 0.016483 $ 0.016483 Få mere at vide om Token Pocket (TPT) pris

Token Pocket (TPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Token Pocket (TPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TPT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TPT's tokenomics, kan du udforske TPT tokens live-pris!

Sådan køber du TPT Er du interesseret i at tilføje Token Pocket (TPT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TPT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TPT på MEXC nu!

Token Pocket (TPT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TPT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TPT prishistorikken nu!

TPT Prisprediktion Vil du vide, hvor TPT måske er på vej hen? Vores TPT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TPT Tokens prisprediktion nu!

