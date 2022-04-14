TOP Network (TOP) Tokenomics Få vigtig indsigt i TOP Network (TOP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TOP Network (TOP) Information TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses. Officiel hjemmeside: https://www.topnetwork.org/ Block Explorer: https://www.topscan.io/

TOP Network (TOP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TOP Network (TOP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 14.40B $ 14.40B $ 14.40B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0007993 $ 0.0007993 $ 0.0007993 Alle tiders Lav: $ 0.000085025143923373 $ 0.000085025143923373 $ 0.000085025143923373 Nuværende pris: $ 0.000096 $ 0.000096 $ 0.000096 Få mere at vide om TOP Network (TOP) pris

TOP Network (TOP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TOP Network (TOP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TOP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TOP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TOP's tokenomics, kan du udforske TOP tokens live-pris!

TOP Network (TOP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TOP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TOP prishistorikken nu!

TOP Prisprediktion Vil du vide, hvor TOP måske er på vej hen? Vores TOP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TOP Tokens prisprediktion nu!

