Tradeleaf (TLF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tradeleaf (TLF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tradeleaf (TLF) Information All-in-one blockchain-based trade finance ecosystem. Officiel hjemmeside: http://tradeleaf.io/ Hvidbog: https://tradeleaf.gitbook.io/trade-leaf/company/competitors Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xbb25C03bE85cA09662EcB599df0000b33C2c2c26 Køb TLF nu!

Tradeleaf (TLF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tradeleaf (TLF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.02 $ 0.02 $ 0.02 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.012051 $ 0.012051 $ 0.012051 Få mere at vide om Tradeleaf (TLF) pris

Tradeleaf (TLF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tradeleaf (TLF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TLF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TLF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TLF's tokenomics, kan du udforske TLF tokens live-pris!

Sådan køber du TLF Er du interesseret i at tilføje Tradeleaf (TLF) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TLF, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TLF på MEXC nu!

Tradeleaf (TLF) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TLF hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TLF prishistorikken nu!

TLF Prisprediktion Vil du vide, hvor TLF måske er på vej hen? Vores TLF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TLF Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!