TIIM (TIIM) Tokenomics

TIIM (TIIM) Information Triip is a blockchain-enabled travel platform allows for direct interactions between service providers and clients. Using a propriety token, Triip Miles or TIIM, Triip is a network that enables greater transparency, security and lower cost transactions between those who travel and those who serve them. Officiel hjemmeside: https://www.triip.me/ Hvidbog: https://docs.google.com/document/d/1gWfbsKigJ5VaWWyQAcrWmpAy_E9GB8a9e0qlzTsVnZo/edit Køb TIIM nu!

TIIM (TIIM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TIIM (TIIM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: -- -- -- Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: -- -- -- Få mere at vide om TIIM (TIIM) pris

TIIM (TIIM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TIIM (TIIM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TIIM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TIIM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TIIM's tokenomics, kan du udforske TIIM tokens live-pris!

Sådan køber du TIIM Er du interesseret i at tilføje TIIM (TIIM) til din portefølje?

TIIM (TIIM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TIIM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

TIIM Prisprediktion Vil du vide, hvor TIIM måske er på vej hen? Vores TIIM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

