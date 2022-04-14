FUNTICO (TICO) Tokenomics Få vigtig indsigt i FUNTICO (TICO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FUNTICO (TICO) Information After 3 years of dedicated development and self-funding, Funtico is a pioneering Web3 gaming platform featuring a variety of self-made proprietary games. Its robust fintech solution ensures a seamless immersive user experience. For publishers and creators, its SDK opens the door to a rich ecosystem featuring an NFT marketplace, AI tools, and advanced analytics, all within a secure and compliant platform designed for dynamic growth. Officiel hjemmeside: https://funtico.com Hvidbog: https://litepaper.funtico.com/funtico-litepaper Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0xEDf647326007E64d94B0Ee69743350F3736E392C?chainid=43114 Køb TICO nu!

FUNTICO (TICO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FUNTICO (TICO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.26M $ 10.26M $ 10.26M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 2.14B $ 2.14B $ 2.14B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 47.98M $ 47.98M $ 47.98M Alle tiders Høj: $ 0.034 $ 0.034 $ 0.034 Alle tiders Lav: $ 0.004542166938211216 $ 0.004542166938211216 $ 0.004542166938211216 Nuværende pris: $ 0.004798 $ 0.004798 $ 0.004798 Få mere at vide om FUNTICO (TICO) pris

FUNTICO (TICO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FUNTICO (TICO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TICO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TICO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TICO's tokenomics, kan du udforske TICO tokens live-pris!

Sådan køber du TICO Er du interesseret i at tilføje FUNTICO (TICO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TICO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TICO på MEXC nu!

FUNTICO (TICO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TICO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TICO prishistorikken nu!

TICO Prisprediktion Vil du vide, hvor TICO måske er på vej hen? Vores TICO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TICO Tokens prisprediktion nu!

