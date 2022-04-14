FUNTICO (TICO) Tokenomics

Få vigtig indsigt i FUNTICO (TICO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

FUNTICO (TICO) Information

After 3 years of dedicated development and self-funding, Funtico is a pioneering Web3 gaming platform featuring a variety of self-made proprietary games. Its robust fintech solution ensures a seamless immersive user experience. For publishers and creators, its SDK opens the door to a rich ecosystem featuring an NFT marketplace, AI tools, and advanced analytics, all within a secure and compliant platform designed for dynamic growth.

Officiel hjemmeside:
https://funtico.com
Hvidbog:
https://litepaper.funtico.com/funtico-litepaper
Block Explorer:
https://snowtrace.io/token/0xEDf647326007E64d94B0Ee69743350F3736E392C?chainid=43114

FUNTICO (TICO) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FUNTICO (TICO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 10.26M
Samlet udbud
$ 10.00B
Cirkulerende forsyning
$ 2.14B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 47.98M
Alle tiders Høj:
$ 0.034
Alle tiders Lav:
$ 0.004542166938211216
Nuværende pris:
$ 0.004798
FUNTICO (TICO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for FUNTICO (TICO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal TICO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange TICO tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår TICO's tokenomics, kan du udforske TICO tokens live-pris!

