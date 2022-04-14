Tectum EmissionToken (TET) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tectum EmissionToken (TET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tectum EmissionToken (TET) Information Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far. Officiel hjemmeside: https://tectum.io/ Hvidbog: https://tectum.io/tectum-blockchain-white-paper/ Block Explorer: https://explorer.tectum.io/ Køb TET nu!

Tectum EmissionToken (TET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tectum EmissionToken (TET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.16M $ 11.16M $ 11.16M Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 9.81M $ 9.81M $ 9.81M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.37M $ 11.37M $ 11.37M Alle tiders Høj: $ 46 $ 46 $ 46 Alle tiders Lav: $ 0.34821281324983916 $ 0.34821281324983916 $ 0.34821281324983916 Nuværende pris: $ 1.1371 $ 1.1371 $ 1.1371 Få mere at vide om Tectum EmissionToken (TET) pris

Tectum EmissionToken (TET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tectum EmissionToken (TET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TET's tokenomics, kan du udforske TET tokens live-pris!

