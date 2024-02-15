Turingbitchain (TBC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Turingbitchain (TBC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Turingbitchain (TBC) Information TBC is the smart contract layer of Bitcoin and also is the creator of the Bitcoin Virtual Machine (BVM) and has implemented a more scalable BTC layer2 solution based on BVM. Officiel hjemmeside: https://turingbitchain.io/#/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1Ek1OJK6n4IhZLbmo6GzpCCNRJA3tu3Op/view?usp=drivesdk Block Explorer: https://explorer.turingbitchain.io Køb TBC nu!

Turingbitchain (TBC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Turingbitchain (TBC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 69.40M $ 69.40M $ 69.40M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 10.63M $ 10.63M $ 10.63M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 8.44 $ 8.44 $ 8.44 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 6.529 $ 6.529 $ 6.529 Få mere at vide om Turingbitchain (TBC) pris

Turingbitchain (TBC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Turingbitchain (TBC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TBC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TBC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TBC's tokenomics, kan du udforske TBC tokens live-pris!

Turingbitchain (TBC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TBC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TBC prishistorikken nu!

TBC Prisprediktion Vil du vide, hvor TBC måske er på vej hen? Vores TBC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TBC Tokens prisprediktion nu!

