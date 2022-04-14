TAP Protocol (TAP) Tokenomics

TAP Protocol (TAP) Information

Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality.

Officiel hjemmeside:
https://www.tap-protocol.com/
Hvidbog:
https://github.com/Trac-Systems/tap-protocol-specs
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x5e7F6e008C6d9D7AD4c7EB75Bd4ce62864cc7454

TAP Protocol (TAP) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TAP Protocol (TAP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00
Samlet udbud
$ 21.00M
$ 21.00M
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 9.30M
$ 9.30M
Alle tiders Høj:
$ 12.15
$ 12.15
Alle tiders Lav:
$ 0.3104134241259987
$ 0.3104134241259987
Nuværende pris:
$ 0.443
$ 0.443

TAP Protocol (TAP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for TAP Protocol (TAP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal TAP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange TAP tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår TAP's tokenomics, kan du udforske TAP tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.