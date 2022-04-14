TAP Protocol (TAP) Tokenomics Få vigtig indsigt i TAP Protocol (TAP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TAP Protocol (TAP) Information Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality. Officiel hjemmeside: https://www.tap-protocol.com/ Hvidbog: https://github.com/Trac-Systems/tap-protocol-specs Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5e7F6e008C6d9D7AD4c7EB75Bd4ce62864cc7454 Køb TAP nu!

TAP Protocol (TAP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TAP Protocol (TAP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.30M $ 9.30M $ 9.30M Alle tiders Høj: $ 12.15 $ 12.15 $ 12.15 Alle tiders Lav: $ 0.3104134241259987 $ 0.3104134241259987 $ 0.3104134241259987 Nuværende pris: $ 0.443 $ 0.443 $ 0.443 Få mere at vide om TAP Protocol (TAP) pris

TAP Protocol (TAP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TAP Protocol (TAP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TAP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TAP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TAP's tokenomics, kan du udforske TAP tokens live-pris!

Sådan køber du TAP Er du interesseret i at tilføje TAP Protocol (TAP) til din portefølje?

TAP Protocol (TAP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TAP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TAP prishistorikken nu!

TAP Prisprediktion Vil du vide, hvor TAP måske er på vej hen? Vores TAP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TAP Tokens prisprediktion nu!

