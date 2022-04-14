Tagger (TAG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tagger (TAG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tagger (TAG) Information A Decentralized AI Data Solutions Platform for Data Labeling, Collection, Management, and Trading. Officiel hjemmeside: https://www.tagger.pro Hvidbog: https://tagger.gitbook.io/tagger-documentation Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x208bf3e7da9639f1eaefa2de78c23396b0682025 Køb TAG nu!

Tagger (TAG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tagger (TAG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 128.18M $ 128.18M $ 128.18M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 108.40B $ 108.40B $ 108.40B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.00134 $ 0.00134 $ 0.00134 Alle tiders Lav: $ 0.000003724338181667 $ 0.000003724338181667 $ 0.000003724338181667 Nuværende pris: $ 0.0011824 $ 0.0011824 $ 0.0011824 Få mere at vide om Tagger (TAG) pris

Tagger (TAG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tagger (TAG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TAG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TAG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TAG's tokenomics, kan du udforske TAG tokens live-pris!

Tagger (TAG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TAG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TAG prishistorikken nu!

TAG Prisprediktion Vil du vide, hvor TAG måske er på vej hen? Vores TAG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TAG Tokens prisprediktion nu!

