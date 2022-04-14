TABOO TOKEN (TABOO) Tokenomics

TABOO TOKEN (TABOO) Tokenomics

Få vigtig indsigt i TABOO TOKEN (TABOO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
TABOO TOKEN (TABOO) Information

Taboo is a leading platform in the adult entertainment industry, leveraging blockchain technology by offering a vast collection of high-quality content and fostering a supportive community of content creators and consumers. The success of Taboo is attributed to its seasoned team of entrepreneurs, who bring over 50 years of experience in building, managing, and running multimillion-dollar web2 and web3 business endeavours. TABOO team is dedicated to providing exceptional service and upholding the highest standards in the industry. TABOO aims to create a unique and inclusive experience for all members of the Taboo community, making it the preferred destination for discerning adult entertainment consumers.

Officiel hjemmeside:
https://taboo.io/
Hvidbog:
https://taboo.io/images/whiteWallpaperLink.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x9abdba20edfba06b782126b4d8d72a5853918fd0

TABOO TOKEN (TABOO) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TABOO TOKEN (TABOO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 772.83K
$ 772.83K
Samlet udbud
$ 9.78B
$ 9.78B
Cirkulerende forsyning
$ 9.78B
$ 9.78B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 772.83K
$ 772.83K
Alle tiders Høj:
$ 0.0059
$ 0.0059
Alle tiders Lav:
$ 0.00006463130016003
$ 0.00006463130016003
Nuværende pris:
$ 0.000079
$ 0.000079

TABOO TOKEN (TABOO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for TABOO TOKEN (TABOO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal TABOO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange TABOO tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår TABOO's tokenomics, kan du udforske TABOO tokens live-pris!

Sådan køber du TABOO

Er du interesseret i at tilføje TABOO TOKEN (TABOO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TABOO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

TABOO TOKEN (TABOO) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for TABOO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

TABOO Prisprediktion

Vil du vide, hvor TABOO måske er på vej hen? Vores TABOO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.