TABOO TOKEN (TABOO) Information Taboo is a leading platform in the adult entertainment industry, leveraging blockchain technology by offering a vast collection of high-quality content and fostering a supportive community of content creators and consumers. The success of Taboo is attributed to its seasoned team of entrepreneurs, who bring over 50 years of experience in building, managing, and running multimillion-dollar web2 and web3 business endeavours. TABOO team is dedicated to providing exceptional service and upholding the highest standards in the industry. TABOO aims to create a unique and inclusive experience for all members of the Taboo community, making it the preferred destination for discerning adult entertainment consumers. Officiel hjemmeside: https://taboo.io/ Hvidbog: https://taboo.io/images/whiteWallpaperLink.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9abdba20edfba06b782126b4d8d72a5853918fd0 Køb TABOO nu!

TABOO TOKEN (TABOO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TABOO TOKEN (TABOO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 772.83K $ 772.83K $ 772.83K Samlet udbud $ 9.78B $ 9.78B $ 9.78B Cirkulerende forsyning $ 9.78B $ 9.78B $ 9.78B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 772.83K $ 772.83K $ 772.83K Alle tiders Høj: $ 0.0059 $ 0.0059 $ 0.0059 Alle tiders Lav: $ 0.00006463130016003 $ 0.00006463130016003 $ 0.00006463130016003 Nuværende pris: $ 0.000079 $ 0.000079 $ 0.000079 Få mere at vide om TABOO TOKEN (TABOO) pris

TABOO TOKEN (TABOO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TABOO TOKEN (TABOO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TABOO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TABOO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TABOO's tokenomics, kan du udforske TABOO tokens live-pris!

Sådan køber du TABOO Er du interesseret i at tilføje TABOO TOKEN (TABOO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TABOO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TABOO på MEXC nu!

TABOO TOKEN (TABOO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TABOO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TABOO prishistorikken nu!

TABOO Prisprediktion Vil du vide, hvor TABOO måske er på vej hen? Vores TABOO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TABOO Tokens prisprediktion nu!

